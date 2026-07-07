Passageiros do Rio terão mais opções de voos internacionais

Quem embarca pelo Rio de Janeiro terá mais opções de voos internacionais nos próximos meses. A Gol começará a operar uma ligação direta entre o Galeão e Nova York a partir desta quarta-feira, 8, com três frequências semanais. A rota inaugura a atuação da companhia em voos de longo curso e será feita com os novos Airbus A330-900neo.

A nova operação se soma aos planos da empresa de oferecer ligações para Orlando e Lisboa, ampliando a conectividade internacional do Galeão. A mudança acompanha o movimento de fortalecimento do aeroporto carioca como porta de entrada e saída de voos para destinos fora da América do Sul, em um momento de retomada da malha aérea internacional.

A lista de destinos pode crescer ainda mais. Paris aparece entre as cidades estudadas para receber voos diretos da companhia e já foi incluída em pedidos de autorização feitos pela aérea. A expectativa é que novas rotas sejam anunciadas à medida que os aviões de longo alcance forem incorporados à frota nos próximos anos.