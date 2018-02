Passageiros acionam botão de emergência e metrô para no carnaval de SP

1/9 A cantora Elba Ramalho agita foliões no Bloco Frevo Mulher , na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP) - 03/02/2018 (Renato S.Cerqueira/Futura Press/Folhapress)

A cantora Elba Ramalho agita foliões no Bloco Frevo Mulher , na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP) - 03/02/2018