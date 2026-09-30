🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Passageiro morre baleado dentro de ônibus durante operação no Rio

No momento do disparo, Polícia Militar realizava uma ação na Comunidade Dois Irmãos; ainda não há informações sobre origem da bala

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h55
Lateral de um trem amarelo e cinza com uma janela quebrada no centro, mostrando o interior com assentos amarelos. O trem tem o número E902360 e o brasão do Rio de Janeiro
Passageiro foi atingido dentro de ônibus do BRT. 30/09/2026 (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Passageiro morre baleado dentro de ônibus durante operação no Rio Priorize VEJA no Google

Um passageiro morreu após ser baleado dentro de um ônibus do BRT em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 30. O veículo trafegava pelo corredor Transolímpica, na altura da comunidade Dois Irmãos, quando o homem foi atingido por uma bala perdida no abdômen. No momento do tiro, a Polícia Militar fazia uma operação na comunidade contra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Ainda não há informações sobre a origem do disparo.

Em comunicado, a Mobi-Rio, responsável pela operação do BRT, lamentou a morte do passageiro, que estava sem documentos e ainda não teve a identidade revelada, e afirmou que “o BRT Seguro foi acionado imediatamente e permanece no local”. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h12. Os próprios passageiros teriam usado o celular do rapaz para entrar em contato com a família. A declaração também informou que a estação Asa Branca já foi liberada após a perícia da polícia e que a operação segue normalmente.

Não é a primeira vez que um passageiro é baleado em um transporte público no Rio de Janeiro. No mês passado, a fonoaudióloga Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, foi atingida no pescoço em um ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña), em meio a um confronto entre PMs e criminosos em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. A bala alcançou a região cervical, causando lesões na coluna vertebral.

Em julho, um passageiro foi baleado na perna em um ônibus da linha 410 (Saens Pena x Gávea) na rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul, durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Morro Dona Marta. Em nota a VEJA à época, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, repudiou “a rotina de extrema violência e insegurança” e afirmou que “casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários”, acrescentando: “O transporte público precisa ser um ambiente seguro”.

Siga
Continua após a publicidade

 

 

 

Publicidade
TAGS:
operação
Polícia Militar
Rio de Janeiro
violência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).