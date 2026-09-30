Passageiro morre baleado dentro de ônibus durante operação no Rio

Um passageiro morreu após ser baleado dentro de um ônibus do BRT em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 30. O veículo trafegava pelo corredor Transolímpica, na altura da comunidade Dois Irmãos, quando o homem foi atingido por uma bala perdida no abdômen. No momento do tiro, a Polícia Militar fazia uma operação na comunidade contra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Ainda não há informações sobre a origem do disparo.

Em comunicado, a Mobi-Rio, responsável pela operação do BRT, lamentou a morte do passageiro, que estava sem documentos e ainda não teve a identidade revelada, e afirmou que “o BRT Seguro foi acionado imediatamente e permanece no local”. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h12. Os próprios passageiros teriam usado o celular do rapaz para entrar em contato com a família. A declaração também informou que a estação Asa Branca já foi liberada após a perícia da polícia e que a operação segue normalmente.

Não é a primeira vez que um passageiro é baleado em um transporte público no Rio de Janeiro. No mês passado, a fonoaudióloga Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, foi atingida no pescoço em um ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña), em meio a um confronto entre PMs e criminosos em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. A bala alcançou a região cervical, causando lesões na coluna vertebral.

Em julho, um passageiro foi baleado na perna em um ônibus da linha 410 (Saens Pena x Gávea) na rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul, durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Morro Dona Marta. Em nota a VEJA à época, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, repudiou “a rotina de extrema violência e insegurança” e afirmou que “casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários”, acrescentando: “O transporte público precisa ser um ambiente seguro”.

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