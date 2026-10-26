Partido que apoiou Flávio no segundo turno reconhece a vitória de Lula

O Podemos, que apoiou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e parabenizou o presidente reeleito. Em nota assinada pela presidente nacional da legenda, a deputada federal Renata Abreu (SP), o partido desejou que o próximo governo tenha “sabedoria e responsabilidade para conduzir o país e governar para todos os brasileiros”.

A manifestação ocorre em meio à contestação do resultado por Flávio. Após a apuração, o senador afirmou que não reconheceria a vitória do adversário nas circunstâncias em que ocorreu e anunciou que recorreria à Justiça para pedir a anulação da eleição. O candidato derrotado questionou a decisão de prorrogar o horário de votação em seções afetadas por dificuldades no deslocamento de eleitores. A extensão também havia sido solicitada pela própria campanha do PL.

Ao reconhecer o desfecho da disputa, o Podemos também sinalizou como pretende se posicionar no novo mandato de Lula.

“O Podemos seguirá atuando com independência no Parlamento, colocando os interesses do Brasil e da população acima de qualquer disputa política”.

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O comunicado não menciona a reação de Flávio nem as medidas judiciais anunciadas pelo senador. O partido sustenta que sua atuação será orientada pela busca de soluções para os problemas da população, independentemente de quem esteja à frente do Executivo.