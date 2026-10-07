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Brasil

Parques nacionais terão entrada gratuita para clientes Mitsubishi

Campanha vale para seis localidades em cinco estados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 08h30
Um caderno de capa escura com a imagem de uma cachoeira e o texto MIT PARQUES NATURAIS, Parquetur ao lado de um diário de viagem aberto com espaços para carimbar check-ins, sobre uma mesa de madeira rústica com uma bússola dourada e folhas secas
Campanha da Parquetur e da Mitsubishi Motors (Reprodução/Divulgação)
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A Parquetur, concessionária de diversos parques naturais do Brasil, fechou uma parceria com a Mitsubishi Motors e vai permitir acesso gratuito às localidades para os clientes da marca.

A estimativa é de que 70. 000 pessoas possam ser beneficiadas. A parceria é válida para qualquer cliente Mitsubishi, independentemente do ano de fabricação ou versão.

Cada usuário poderá retirar quatro acessos nos seguintes parques naturais, nacionais e estaduais: Chapada dos Guimarães (MT), Chapada dos Veadeiros (GO), Itacolomi (MG), Ibitipoca (MG), Itatiaia (RJ) e Caminhos do Mar (SP).

O passaporte pode ser retirado a partir de hoje e até outubro de 2027. Já os acessos aos parques poderão ser realizados até 2030.

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