Parques nacionais terão entrada gratuita para clientes Mitsubishi

A Parquetur, concessionária de diversos parques naturais do Brasil, fechou uma parceria com a Mitsubishi Motors e vai permitir acesso gratuito às localidades para os clientes da marca.

A estimativa é de que 70. 000 pessoas possam ser beneficiadas. A parceria é válida para qualquer cliente Mitsubishi, independentemente do ano de fabricação ou versão.

Cada usuário poderá retirar quatro acessos nos seguintes parques naturais, nacionais e estaduais: Chapada dos Guimarães (MT), Chapada dos Veadeiros (GO), Itacolomi (MG), Ibitipoca (MG), Itatiaia (RJ) e Caminhos do Mar (SP).

O passaporte pode ser retirado a partir de hoje e até outubro de 2027. Já os acessos aos parques poderão ser realizados até 2030.