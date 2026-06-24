Papuda terá que explicar ao STF suspeita de pressão contra Careca do INSS
Defesa diz que empresário foi questionado sobre possível delação sem presença de advogados
O ministro André Mendonça, do STF, determinou que o Complexo Penitenciário da Papuda apresente esclarecimentos sobre uma denúncia apresentada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.
A defesa de Antunes relatou ao STF que ele foi retirado da cela por dois agentes penitenciários, que o questionaram sobre a possibilidade de fechar uma delação premiada. A medida ocorreu em aviso prévio e sem a presença dos advogados.
O empresário está preso desde setembro do ano passado, pela suspeita de ser um dos principais integrantes do esquema de descontos irregularidades em pagamentos do INSS.