Papuda terá que explicar ao STF suspeita de pressão contra Careca do INSS

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O ministro André Mendonça, do STF, pediu explicações ao Complexo Penitenciário da Papuda. A medida ocorre após o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, denunciar ter sido abordado por agentes sobre uma delação premiada sem a presença de seus advogados, levantando questionamentos sobre a legalidade da ação.

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O ministro André Mendonça, do STF, determinou que o Complexo Penitenciário da Papuda apresente esclarecimentos sobre uma denúncia apresentada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

A defesa de Antunes relatou ao STF que ele foi retirado da cela por dois agentes penitenciários, que o questionaram sobre a possibilidade de fechar uma delação premiada. A medida ocorreu em aviso prévio e sem a presença dos advogados.

O empresário está preso desde setembro do ano passado, pela suspeita de ser um dos principais integrantes do esquema de descontos irregularidades em pagamentos do INSS.