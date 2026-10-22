Paes, Ruas, Alckmin e Nikolas mantêm campanha nas ruas enquanto Lula e Flávio preparam debate

Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL), Geraldo Alckmin (PSB) e Nikolas Ferreira (PL-MG) reforçam a mobilização por Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) enquanto os presidenciáveis se dedicam à preparação para o último debate antes do segundo turno. Nesta quinta-feira, a três dias da votação, as duas campanhas dividem tarefas entre os ensaios para o confronto e os atos conduzidos por lideranças regionais.

No Rio, Paes e Ruas mantêm em campos opostos a atuação eleitoral depois da disputa pelo governo estadual. Aliado de Lula, o ex-prefeito da capital aposta em vídeos sobre as parcerias entre a prefeitura e o governo federal, com destaque para os Super Centros de Saúde e o BRT. Sua programação incluiu a mobilização “Saúde com Lula”, ontem, e prevê um encontro com Alckmin no Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste, na manhã de sexta.

Ruas tem participação prevista nesta quinta em uma carreata por Flávio em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O governador eleito vem percorrendo municípios para pedir votos ao correligionário e incentivar apoiadores a conversar com eleitores que escolheram Lula no primeiro turno. A agenda sucede a programação de quarta-feira no Noroeste do estado.

Em São Paulo, Alckmin tem compromisso previsto em São Carlos. A atuação no interior busca aproximar Lula de eleitores fora da base tradicional da esquerda, recorrendo às relações do vice-presidente com lideranças municipais.

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No Nordeste, Nikolas é aguardado nesta quinta para uma caminhada em Boa Viagem, no Recife, organizada pela campanha de Flávio em Pernambuco. O deputado também tem participação prevista em um ato na sexta-feira em Fortaleza.

Na capital cearense, apoiadores de Lula convocaram para esta quinta o “Viradão do Lula”, na Praça Portugal. A programação prevê ainda uma mobilização no sábado com o governador Elmano de Freitas e o prefeito Evandro Leitão, mantendo a campanha nas ruas até a véspera da votação.