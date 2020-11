Paes: ‘O Rio precisa de um prefeito sem preconceitos’

Na dianteira das pesquisas eleitorais, com 68% das intenções de votos válidos de acordo com levantamentos do Ibope e Datafolha, divulgados ontem (28), o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) votou na manhã deste domingo, 29, na 211ª Zona Eleitoral, dentro do Gávea Golf Club, na Zona Sul da capital fluminense. Animado e confiante, Paes, que chegou ao local acompanhado de sua esposa, a engenheira Cristine Paes, e os dois filhos — Bernardo e Isabela, tirou selfies com eleitores e pediu para que a população compareça às urnas: “é muito importante que as pessoas votem, se manifestem”, salientou. No 1º turno, a abstenção na cidade ficou em 32,8% – quase 1,6 milhão de eleitores não compareceram ao pleito.

Em entrevista aos jornalistas, Paes, que governou a cidade entre 2009 e 2016, afirmou que este é um momento decisivo na história do Rio de Janeiro, que atualmente tem o executivo municipal liderado pelo também candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos).

“Hoje podemos dar um basta ao governo mais omisso e despreparado que nós tivemos na trajetória dessa cidade”, disse o carioca, que prometeu iniciar o trabalho de transição já a partir de amanhã (30), se eleito. “Se Deus quiser, a partir de amanhã estaremos trabalhando muito. Vou dar todo meu sangue, para que o Rio possa volta a avançar e ser uma cidade ampla, diversa, que aceita a tudo e a todos”, prometeu.

Esperançoso, o ex-prefeito afirmou estar seguro com o resultado, mas prefere aguardar o resultado das urnas, mais tarde, para ter certeza que venceu o pleito. “Não vamos correr o risco de ter o Crivella mais quatro anos na prefeitura. O Rio precisa de um prefeito sem preconceitos”, declarou.

O candidato aproveitou, ainda, para pedir que os rodoviários da Viação Redentor, que fazem paralisação na manhã deste domingo – porque a empresa resolveu dividir o 13º salário em oito parcelas – prejudicando que eleitores da Zona Oeste cheguem a seus locais de votação, voltem a seus postos de trabalho.

“O que eles passam hoje é um retrato do que a atual prefeitura desempenha. Ela finge que fiscaliza as empresas. Voltem ao trabalho, levem as pessoas a votar”, apelou. ”É óbvio que eles têm o direito de reclamar pela injustiça que cometeram, mas a legislação eleitoral é muito clara e isso pode até gerar algum tipo de problema”, completou Paes.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral reiterou que essa “paralisação é ilegal e representa grave impedimento e embaraço às eleições”.

Após votar, o candidato seguiu para seu apartamento em São Conrado, onde passará o dia com sua família e acompanhará a apuração dos votos.