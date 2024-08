Paes diz que cumprirá mandato até o fim se for reeleito: ‘Me comprometo com o eleitor’

Candidato à reeleição e líder nas pesquisas de intenção de voto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) se comprometeu, nesta segunda-feira, 5, a cumprir seu mandato até o fim, se vencer na eleição deste ano. A declaração, dada em entrevista ao g1, é importante porque ele é cotado para concorrer ao governo do estado em 2026, o que é dado como certo por seus aliados políticos. A postura antecipa um problema que ele terá de resolver ao longo da campanha, já que será confrontado por adversários, nos debates, com esse assunto.

“Em 2012, quando fui candidato à reeleição, falaram: ‘em 2014 ele vai sair’. Depois, em 2020, quando eu ganhei a eleição, o que eu mais ouvi é: ‘O Eduardo Paes vai sair para ser candidato a governador’. Eu adoro ser prefeito do Rio. Tenho a honra de ter tido a confiança da população da cidade por três vezes. Se tiver a honra de ter pela quarta vez, permanecerei no meu mandato. Essa é a minha obrigação e para isso que estou me colocando”, disse o prefeito, que completou: “Me comprometo com o eleitor da minha cidade em ficar até o fim do mandato se for reeleito”.

Em busca de seu quarto mandato como prefeito, Paes deu atenção especial à escolha do vice em sua chapa justamente pela possibilidade de se candidatar a governador daqui a dois anos. A vaga ficou com Eduardo Cavaliere, que chefiava a Secretaria da Casa Civil na Prefeitura e é de seu círculo mais próximo de confiança, deixando de lado pleitos de outros partidos, como o PT e o PDT, que o apoiarão. Se de fato concorrer em 2026, teria de deixar o comando da cidade do Rio.

Tal possibilidade será usada como arma por adversários do prefeito durante a campanha eleitoral. Será apontada ainda a possibilidade de Paes deixar a Prefeitura nas mãos de um político muito jovem: Cavaliere tem hoje 29 anos.