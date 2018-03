Outono começa hoje e com homenagem do Google

O Google homenageou a chegada do equinócio de outono no Hemisfério Sul nesta terça-feira com doodle especial. A estação, que começou oficialmente às 13h15 (horário de Brasília) e vai até 21 de junho, aparece representada com uma simpática animação de folhas caindo. O marco define o fim oficial do verão de 2018.

Nos próximos meses, a expectativa é que as temperaturas e a umidade comecem a diminuir em todo o país. A estação é uma transição entre o verão, mais quente e úmido, e o inverno, mais frio e seco.

O início do outono coincide com a fase de equinócio da trajetória da Terra, um momento em que, devido à sua posição em relação ao Sol, os Hemisférios Norte e Sul do planeta recebem igual quantidade de luz e, por isso, têm dias que duram a mesma quantidade de horas do que as noites. Os equinócios acontecem nos meses de março, marcando o início da primavera no Norte e outono no Sul, e setembro. Enquanto aqui é outono, nos países da porção norte do globo é primavera.