Os tuítes mais ‘imprecionantes’ de Weintraub

Dançando na chuva

O primeiro tuíte viral do ministro da Educação foi em maio de 2019, quase um mês após sua posse. Na ocasião, Abraham Weintraub publicou um vídeo dele mesmo imitando Gene Kelly em Cantando na Chuva (1959) para negar a informação de que as obras do Museu Nacional estariam atrasadas por causa do MEC.

Mais uma #FakeNews. Agora, sobre o contingenciamento de verbas no Museu Nacional, do Rio de Janeiro. Descubra a verdade! pic.twitter.com/dPE520ndGR — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) May 30, 2019 Publicidade

A cadela de esquerda

Desde antes de assumir o MEC, Weintraub nunca escondeu sua mágoa com a esquerda. Em 29 de setembro, fez questão de contar aos seus seguidores que sua cadela, Capitu, é de esquerda – e que, portanto, tudo o que ela “faz” em público vai para o lixo.

Os Weintraub são uma família democrática. Temos diferentes opiniões. A Capitu, inclusive, é de esquerda. Porém, sempre recolho suas propostas quando ela as libera em público!🤣 pic.twitter.com/4BAiemuxka — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) September 29, 2019 Publicidade

“Abe is out”

Ninguém entendeu muito bem a brincadeira na hora, mas em outubro do ano passado, ao anunciar o descontingenciamento dos recursos das universidades federais, o ministro deixou a entrevista coletiva com um óculos pixelado (referência aos memes da internet) e a frase “Abe is out”. Depois, foi a público explicar que Abe é um diminutivo de Abraham e que a frase era o equivalente a um “sextou”.

Coletiva de imprensa! Acabou o contingenciamento das Federais! VERBAS 100% LIBERADAS! Cadê os "especialistas" que alardeiam o caos há 6 meses. Vão admitir que "erraram"? 😎 Parabéns ao Presidente Bolsonaro por mais esta vitória. pic.twitter.com/cLTPj5xdk4 — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) October 18, 2019 Publicidade

Paulo Freire de Halloween

Em mais uma das suas pinimbas com a esquerda e, claro, com o patrono dos educadores brasileiros, Weintraub comentou, na tarde de 21 de outubro, que “olhando do alto, Paulo Freire é ainda mais feio”, em referência ao monumento dedicado ao educador.

Após almoçar, olhando pela janela, vejo a lápide da educação em frente ao MEC e penso: achava impossível, mas Paulo Freire visto do alto é ainda mais feio. Ao menos o MEC já está decorado para o Halloween (dia das bruxas). Tragam as crianças para se divertirem com um bom susto! pic.twitter.com/t4nT3fBJNc — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) October 17, 2019 Publicidade

Ataque a seguidora

No feriado da Proclamação da República, outro show de tuítes – desta vez, não tão engraçadinhos. Após ter sido criticado por uma seguidora por causa de sua defesa ao Império, o ministro atacou a família da internauta.

Uma pena, prefiro cuidar dos estábulos, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) November 15, 2019 Publicidade

A crítica por engano

No dia de Natal, Weintraub surpreendeu os internautas ao compartilhar um tuíte do youtuber Nando Moura – um ex-apoiador de Bolsonaro. A postagem dizia que o presidente teria traído o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao sancionar a figura do juiz de garantia. Weintraub apagou a postagem e disse que foi engano.