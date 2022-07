Os problemas de um fenômeno do rap com a polícia do Rio de Janeiro

Fenômeno do rap nacional, Filipe Ret foi detido após ser flagrado com drogas por agentes da Polícia Civil em um resort em Angra dos Reis, Região da Costa Verde, do Rio de Janeiro, no fim da manhã desta terça-feira, 19. Ele foi autuado por portar substâncias ilícitas e levado à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para prestar esclarecimentos. Mas a investida da polícia contra o artista começou logo cedo quando os investigadores foram cumprir cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços dele por causa outra apuração: oferecer um “open beck” ou “open maconha” em sua festa de aniversário em 23 de junho, na casa de show Vivo Rio, no Flamengo, Zona Sul da Cidade.

A festança, com a participação de famosos, viralizou ainda mais quando o rapper postou em redes sociais um vídeo onde segura um balde azul com o que seriam cigarros de maconha. O ato foi ovacionado por outros artistas que comemoraram o “rodízio de baseado”. De acordo com a lei, fornecer drogas é crime de tráfico.

A juíza da 23ª Vara Criminal, Simone de Faria Ferraz, autorizou os policiais a vasculharem quatro endereços do artista, além do Vivo Rio, para recolher computadores e HDs, relacionados à festa de aniversário do rapper. Nos locais relacionados ao artista foram apreendidos o telefone celular dele, maconha e material para embalar a droga. A ação foi até estrondosa e chamou atenção, mas, por enquanto, vai acabar no Juizado Especial Criminal. “Ele foi autuado por posse de droga para uso pessoal. Como o crime é de pequeno potencial ofensivo será liberado. Aqui na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio”, explicou o delegado Marcos Amim.

Fora das confusões com a polícia, a carreira de Filipe Ret vai de vento em popa. Há uma semana, ele divulgou em seu canal do YouTube o clipe da música Tudo Nosso, em parceria com a cantora Anitta. O vídeo investe na sensualidade dos cantores, com direito a cenas da Girl From Rio dançando em um pole dance. Ainda em junho, Ret, que já está há cerca de dez anos no mercado, lançou o álbum Lume que conta com 11 faixas e alcançou a terceira maior estreia do mundo no Spotify. O artista é considerado uma espécie de guru da atual cena do rap carioca.