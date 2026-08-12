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Brasil

Os pagamentos ‘exorbitantes’ a juízes que Moraes mandou suspender

Ministro afirmou que tribunais continuam descumprindo decisões do STF que limitaram penduricalhos e determinou devolução de valores excedentes

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h36 | Atualizado em 13 ago 2026, 08h11
Homem calvo, de meia-idade, com terno azul-marinho, camisa branca e gravata rosa estampada, sentado em cadeira de couro marrom, com microfone à frente e papéis sobre a mesa. Ele tem expressão séria e está em um ambiente formal com fundo escuro e uma faixa de luz vertical azul
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Luiz Silveira/STF)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que tribunais de Justiça seguem realizando pagamentos “exorbitantes”, mesmo após as seguidas decisões impondo restrições aos penduricalhos, e suspendeu novos repasses em seis estados e no DF.

A mesma decisão foi proferida em seguida pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, que também relatam ações do mesmo tema.

Moraes paralisou o pagamento de todas as verbas indenizatórias que não tenham sido autorizadas pelo STF, ou que tenham sido, mas que excedam o percentual de 35% do teto salarial.

Além disso, os tribunais terão que devolver os valores pagos a mais.

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A ordem vale para os juízes e pensionistas de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e do Distrito Federal.

“Infelizmente, não obstante a clareza dessas diretrizes, identificam-se nos documentos enviados pelos Tribunais de Justiça inúmeras verbas

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pagas em desacordo”, afirmou o ministro.

Entre os pagamentos irregulares, Moraes destacou que o TJ do Maranhão autorizou, em abril, o pagamento de 3,2 milhões de reais a um desembargador aposentado.

No Rio Grande do Norte, um magistrado recebeu 554 mil em abril. No mês seguinte, uma juíza do DF ganhou 490 mil.

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Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros declarou “respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e sua confiança no trabalho realizado pelos tribunais brasileiros para a implementação dos parâmetros remuneratórios estabelecidos pela Corte”.

A entidade ressaltou, contudo, que “o próprio Supremo reconheceu expressamente a legitimidade de parcelas previstas no regime jurídico da magistratura” e que “valores recebidos excepcionalmente em determinado mês não representam, portanto, a remuneração mensal habitual de um magistrado”.

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