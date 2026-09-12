Os números de Lula e Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, segundo nova pesquisa

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Pesquisa Datafolha em Pernambuco revela que Lula mantém ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro nas intenções de voto. No primeiro turno, o presidente aparece com 55% contra 24% do senador. O levantamento também explora cenários com Pablo Marçal, votos válidos e uma simulação de segundo turno, onde Lula amplia ainda mais sua liderança.

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Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 12, mostra Lula (PT) com ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores de Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste. No cenário estimulado para o primeiro turno, o presidente aparece com 55% das intenções de voto, contra 24% do senador.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob os números PE-04411/2026 e BR-01833/2026.

Primeiro turno

Lula oscilou de 56% para 55% em relação à pesquisa anterior, de 22 de agosto. Flávio manteve os 24%. Os demais candidatos aparecem com índices mais baixos:

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 24%

Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Romeu Zema (Novo): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

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Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 8%, enquanto 3% estão indecisos.

Cenário com Pablo Marçal

O Datafolha também testou um segundo cenário com Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível por uma condenação na Justiça Eleitoral. O TSE ainda vai analisar a possibilidade de sua candidatura. A inclusão de Marçal pouco altera o quadro:

Lula (PT): 54%

Flávio Bolsonaro (PL): 25%

Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

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Os demais candidatos não chegam a 1%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 7%, e 3% estão indecisos.

Votos válidos

Quando são excluídos os votos brancos e nulos, a vantagem de Lula fica ainda maior. No cenário sem Marçal, o presidente soma 62% dos votos válidos, contra 27% de Flávio Bolsonaro. Com Marçal na disputa, Lula tem 60%, e Flávio, 28%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula também aparece à frente:

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Lula (PT): 61%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Branco/nulo/nenhum: 8%

Indecisos: 1%

Em agosto, Lula tinha 62% e Flávio, 29%.