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Brasil

Os números da última pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais

Instituto aponta que eleição pode ser resolvida já neste domingo, 4

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 19h51
Dois homens, um jovem e outro idoso, em close-up. O jovem à esquerda, com barba e bigode escuros, boca aberta e olhos arregalados, parece falar com intensidade. O idoso à direita, com barba e cabelo grisalhos, usa terno claro e gravata vermelha, também com a boca entreaberta, aparenta estar discursando
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o deputado federal Patrus Ananias (PT) (Ton Molina/Agência Senado/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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Os números da última pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais Priorize VEJA no Google

O Datafolha divulgou neste sábado, 3, o último levantamento do instituto com os números da corrida eleitoral pelo governo de Minas Gerais. De acordo com os dados, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece com 53% dos votos válidos, o que deixaria a disputa resolvida já neste domingo, 4, em 1º turno. O resultado da pesquisa é:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 53%
  • Patrus Ananias (PT): 21%
  • Alexandre Kalil (PDT): 9%
  • Flávio Roscoe (PL): 4%
  • Mateus Simões (PSD): 4%
  • Gabriel (MDB): 3%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
  • Henrique Áreas (PCO): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 1%
  • Indira Xavier (UP): 0
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A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e ouviu 2.003 eleitores com idade a partir de 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06705/2026.

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TAGS:
Datafolha
Maquiavel
Minas Gerais
Pesquisas Eleitorais
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