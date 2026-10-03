Os números da última pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais
Instituto aponta que eleição pode ser resolvida já neste domingo, 4
O Datafolha divulgou neste sábado, 3, o último levantamento do instituto com os números da corrida eleitoral pelo governo de Minas Gerais. De acordo com os dados, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece com 53% dos votos válidos, o que deixaria a disputa resolvida já neste domingo, 4, em 1º turno. O resultado da pesquisa é:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 53%
- Patrus Ananias (PT): 21%
- Alexandre Kalil (PDT): 9%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Gabriel (MDB): 3%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Indira Xavier (UP): 0
A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e ouviu 2.003 eleitores com idade a partir de 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06705/2026.