Os novos números da disputa pelo governo do Pará, segundo a Real Time Big Data
Governadora Hana Ghassan (MDB) é favorita em primeiro e segundo turno contra ex-prefeito Daniel Santos (Podemos); ex-governador lidera ao Senado
A sete dias das eleições estaduais de 2026, a governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), é favorita à reeleição e lidera com margem apertada sobre o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 28.
No primeiro turno, Hana Ghassan lidera com 44% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que tem 37% do eleitorado. Araceli Lemos (PSOL) pontua 1% na pesquisa, e os candidatos Ruth Reis (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP), juntos, atingiram 1% na sondagem.
Governador — Pará — 1º turno
- Hana Ghassan (MDB): 44%
- Dr. Daniel (Podemos): 37%
- Araceli (PSol): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 7%
- NS / NR: 9%
No segundo turno, Hana Ghassan oscila para 45% das intenções de voto, enquanto Daniel Santos mantém os mesmos 37% da primeira rodada de votação. No limite da margem de erro, a vantagem da atual governadora sobre o ex-prefeito de Ananindeua varia de 4 a 8 pontos percentuais no confronto direto.
Governador — Pará — 2º turno
- Hana Ghassan (MDB): 45%
- Dr. Daniel Santos (Podemos): 37%
- Nulo/Branco: 8%
- Não Sabe / Não Respondeu: 10%
Já na corrida ao Senado pelo Pará, lidera o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que soma 36% do eleitorado paraense. Em seguida, empatam o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Chicão Melo (União Brasil), atual presidente da Assembleia Legislativa do Pará, e o senador Zequinha Marinho (Podemos), candidato à reeleição.
Senador — Pará
- Helder (MDB): 36%
- Delegado Éder Mauro (PL): 16%
- Chicão (União Brasil): 16%
- Zequinha Marinho (Podemos): 13%
- Celso Sabino (PDT): 10%
- Livia Noronha (Solidariedade): 3%
- Conti (PSol): 1%
- Gizelle Freitas (PSol): 1%
- Breno Guimarães (Mobiliza): 0%
- Coronel Jonildo (DC): 0%
- Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%
- Fernanda Lopes (UP): 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-09993/2026.