Os novos números da disputa pelo governo do Pará, segundo a Real Time Big Data

A sete dias das eleições estaduais de 2026, a governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), é favorita à reeleição e lidera com margem apertada sobre o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 28.

No primeiro turno, Hana Ghassan lidera com 44% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que tem 37% do eleitorado. Araceli Lemos (PSOL) pontua 1% na pesquisa, e os candidatos Ruth Reis (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP), juntos, atingiram 1% na sondagem.

Governador — Pará — 1º turno

Hana Ghassan (MDB): 44%

Dr. Daniel (Podemos): 37%

Araceli (PSol): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 7%

NS / NR: 9%

Continua após a publicidade

No segundo turno, Hana Ghassan oscila para 45% das intenções de voto, enquanto Daniel Santos mantém os mesmos 37% da primeira rodada de votação. No limite da margem de erro, a vantagem da atual governadora sobre o ex-prefeito de Ananindeua varia de 4 a 8 pontos percentuais no confronto direto.

Governador — Pará — 2º turno

Continua após a publicidade

Hana Ghassan (MDB): 45%

Dr. Daniel Santos (Podemos): 37%

Nulo/Branco: 8%

Não Sabe / Não Respondeu: 10%

Já na corrida ao Senado pelo Pará, lidera o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que soma 36% do eleitorado paraense. Em seguida, empatam o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Chicão Melo (União Brasil), atual presidente da Assembleia Legislativa do Pará, e o senador Zequinha Marinho (Podemos), candidato à reeleição.

Continua após a publicidade

Senador — Pará

Helder (MDB): 36%

Delegado Éder Mauro (PL): 16%

Chicão (União Brasil): 16%

Zequinha Marinho (Podemos): 13%

Celso Sabino (PDT): 10%

Livia Noronha (Solidariedade): 3%

Conti (PSol): 1%

Gizelle Freitas (PSol): 1%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Coronel Jonildo (DC): 0%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

Continua após a publicidade

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-09993/2026.