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Os novos números da disputa pelo governo do Pará, segundo a Real Time Big Data

Governadora Hana Ghassan (MDB) é favorita em primeiro e segundo turno contra ex-prefeito Daniel Santos (Podemos); ex-governador lidera ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h29 | Atualizado em 28 set 2026, 10h20
A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB); e o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB)
A governadora do Pará, Hana Ghassan; e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará/Prefeitura de Ananindeua/Divulgação)
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A sete dias das eleições estaduais de 2026, a governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), é favorita à reeleição e lidera com margem apertada sobre o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 28.

No primeiro turno, Hana Ghassan lidera com 44% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que tem 37% do eleitorado. Araceli Lemos (PSOL) pontua 1% na pesquisa, e os candidatos Ruth Reis (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP), juntos, atingiram 1% na sondagem.

Governador — Pará — 1º turno

  • Hana Ghassan (MDB): 44%
  • Dr. Daniel (Podemos): 37%
  • Araceli (PSol): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS / NR: 9%
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No segundo turno, Hana Ghassan oscila para 45% das intenções de voto, enquanto Daniel Santos mantém os mesmos 37% da primeira rodada de votação. No limite da margem de erro, a vantagem da atual governadora sobre o ex-prefeito de Ananindeua varia de 4 a 8 pontos percentuais no confronto direto.

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Governador — Pará — 2º turno

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  • Hana Ghassan (MDB): 45%
  • Dr. Daniel Santos (Podemos): 37%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 10%

Já na corrida ao Senado pelo Pará, lidera o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que soma 36% do eleitorado paraense. Em seguida, empatam o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Chicão Melo (União Brasil), atual presidente da Assembleia Legislativa do Pará, e o senador Zequinha Marinho (Podemos), candidato à reeleição.

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Senador — Pará

  • Helder (MDB): 36%
  • Delegado Éder Mauro (PL): 16%
  • Chicão (União Brasil): 16%
  • Zequinha Marinho (Podemos): 13%
  • Celso Sabino (PDT): 10%
  • Livia Noronha (Solidariedade): 3%
  • Conti (PSol): 1%
  • Gizelle Freitas (PSol): 1%
  • Breno Guimarães (Mobiliza): 0%
  • Coronel Jonildo (DC): 0%
  • Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%
  • Fernanda Lopes (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 3%
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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-09993/2026.

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