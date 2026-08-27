Os novos advogados de Marco Buzzi no STF

O ministro do STJ Marco Buzzi contratou os advogados criminalistas Fábio Tofic Simantob, sócio fundador do escritório Tofic Advogados, e Luisa Moraes Abreu Ferreira, professora da FGV Direito SP, para atuar em sua defesa no STF (Supremo Tribunal Federal).

Buzzi foi afastado do STJ em fevereiro, após acusações de assédio e importunação sexual feitas por duas mulheres.

Em abril, o tribunal abriu processo administrativo disciplinar contra o ministro. Ele nega as acusações e afirma que não cometeu qualquer ato impróprio.

Em 6 de agosto, o STJ decidiu retirar o cargo de Buzzi pelas acusações, em decisão inédita na história da Corte.

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A demissão, no entanto, só será efetivada após análise do STF.