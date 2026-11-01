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Brasil

Os nomes fortes de Lula para o próximo mandato

Presidente deve começar a organizar o futuro governo nos próximos dias, depois de cumprir agendas internacionais

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 16h01
SÃO PAULO (SP), 25/10/2026 - ELEIÇÕES 2026/COMEMORAÇÃO/REELEIÇÃO/LULA/AVENIDA PAULISTA/SP - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemora sua reeleição à Presidência da República durante pronunciamento na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25), após a confirmação do resultado do segundo turno. Ao lado de apoiadores e aliados políticos, Lula celebra a vitória eleitoral, marcada por uma virada na apuração dos votos. Entre as lideranças políticas presentes estão o vice-presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama Janja Lula da Silva e representantes da base aliada, incluindo políticos do Nordeste, o senador Camilo Santana (PT-CE), ex-governador do Ceará, e o governador reeleito do Piauí. Foto: Wagner Origenes/AtoPress/Agência O Globo
EM ALTA - Camilo, Lula e Fonteles: governadores do Nordeste reforçaram a campanha em momento crítico  (Wagner Origenes/AtoPress/Agência O Globo/.)
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Além do senador eleito Helder Barbalho, o presidente Lula deve contar, no novo mandato, com Jader Filho, o ex-ministro das Cidades que se elegeu deputado federal pelo Pará.

No atual mandato de Lula, Jader fez uma forte gestão na Esplanada, sendo responsável por uma das grandes vitrines eleitorais da gestão petista, o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Jader Filho superou a meta de 2 milhões de casas contratadas e elevou os planos do governo para o programa, estabelecendo como marca atender 3 milhões de famílias no ciclo em curso.

O vice-presidente Geraldo Alckmin é um dos cotados para assumir a Fazenda, num sinal de disposição de Lula em dialogar com o setor produtivo.

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Camilo Santana e Rafael Fonteles terão funções estratégicas como conselheiros diretos de Lula no governo.

O presidente deve começar a organizar o futuro governo nos próximos dias, depois de cumprir agendas internacionais e de ouvir aliados.

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