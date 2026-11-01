Os nomes fortes de Lula para o próximo mandato

Além do senador eleito Helder Barbalho, o presidente Lula deve contar, no novo mandato, com Jader Filho, o ex-ministro das Cidades que se elegeu deputado federal pelo Pará.

No atual mandato de Lula, Jader fez uma forte gestão na Esplanada, sendo responsável por uma das grandes vitrines eleitorais da gestão petista, o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Jader Filho superou a meta de 2 milhões de casas contratadas e elevou os planos do governo para o programa, estabelecendo como marca atender 3 milhões de famílias no ciclo em curso.

O vice-presidente Geraldo Alckmin é um dos cotados para assumir a Fazenda, num sinal de disposição de Lula em dialogar com o setor produtivo.

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Já Camilo Santana e Rafael Fonteles terão funções estratégicas como conselheiros diretos de Lula no governo.

O presidente deve começar a organizar o futuro governo nos próximos dias, depois de cumprir agendas internacionais e de ouvir aliados.