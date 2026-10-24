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Brasil

Os negócios e os variados interesses de Daniel Vorcaro no governo Lula

Dono do Banco Master esteve no Palácio do Planalto em diferentes situações, registradas na agenda oficial e não registradas, para tratar de negócios

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 12h01
NA PRISÃO - Vorcaro: aposta nas relações com autoridades deu errado
NA PRISÃO - Vorcaro: aposta nas relações com autoridades deu errado (PF/.)
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Um ex-funcionário do Banco Master confidenciou ao Radar, sob a condição de anonimato, que um importante ministro de Lula chegou a viajar à Venezuela para tentar ajudar Daniel Vorcaro a entrar no setor venezuelano de petróleo, em 2023, no primeiro ano do atual mandato petista.

O banqueiro tomou um grande prejuízo em Caracas, que teria chegado a 50 milhões de dólares relacionados a um aporte inicial para que a parceria começasse. O ministro de Lula foi ao país vizinho tentar criar condições para que esse dinheiro fosse resgatado. Não há, no entanto, informações de que ele tenha obtido sucesso.

No fim de 2023, quando Daniel Vorcaro esteve no gabinete de Alexandre Padilha, no Planalto, o Banco Master tinha interesses variados na gestão petista.

Havia um plano de investimentos no Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que resultou numa reunião no Ministério de Portos e Aeroportos sobre verbas do Fundo de Marinha Mercante do governo.

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Vorcaro também tinha sociedade com empresários da mineração — alguns sócios oficiais e outros ocultos — em Minas Gerais e também atuava num contrato gigante relacionado ao Ministério da Saúde.

Nesse período, ministros de Lula e advogados que faziam o lobby do Master no governo petista eram habitues do camarote de Vorcaro na Arena MRV nos jogos do Atlético-MG, clube do qual o banqueiro era investidor. A PF tem os nomes dessa tropa toda.

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Se tiver a oportunidade de negociar uma nova delação premiada, Vorcaro, segundo seus interlocutores, dará detalhes de todos os episódios em que recebeu auxílio do governo Lula mediante pagamento de milionárias propinas.

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