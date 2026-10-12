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Brasil

Os negócios com famosos e as festas de Daniel Vorcaro com a cantora Anitta

'Ontem fui parar na festa da Anitta. Ela quase me estuprou. Saí correndo', diz o banqueiro numa conversa com amigos pelo WhatsApp

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 10h01 | Atualizado em 12 out 2026, 10h12
Anitta
Anitta em foto promocional de seu novo disco, Equilibrium (Instagram @anitta/Reprodução)
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Dados obtidos pela Polícia Federal mostram que, em um dado momento de 2024, Daniel Vorcaro negociava contratos milionários de publicidade para o Banco Master e outras marcas do grupo com figuras famosas do meio artístico nacional.

O banqueiro tinha proposta de 20 milhões de reais envolvendo a cantora Anitta (que tinha shows, campanhas publicitárias e até parceria numa bet em discussão), outra de 100 milhões de reais do sertanejo Gusttavo Lima, um contrato de 11 milhões de reais analisado com Vini Jr, e outro de muitos zeros com o apresentador Luciano Huck.

Até a influenciadora Virgínia foi sondada para trabalhar para o banqueiro numa campanha, mostram mensagens obtidas pelo Radar.

As conversas do banqueiro encontradas pela PF mostram que Vorcaro teve uma relação bastante afetiva com Anitta.

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Os dois eram amigos. Numa mensagem de julho de 2024, o banqueiro diz a uma amiga: “Ontem fui parar na festa da Anitta. Ela quase me estuprou. Saí correndo”.

Em outras mensagens, após outra festa, Vorcaro se derrete pela cantora: “Cara, essa Anitta tem alguma coisa diferente. Ela ficou dançando comigo. Foi por um triz. Se eu não tivesse apaixonado… (o Radar preferiu não mostrar o que o banqueiro disse que faria nesse caso)”

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