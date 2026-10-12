Os negócios com famosos e as festas de Daniel Vorcaro com a cantora Anitta
'Ontem fui parar na festa da Anitta. Ela quase me estuprou. Saí correndo', diz o banqueiro numa conversa com amigos pelo WhatsApp
Dados obtidos pela Polícia Federal mostram que, em um dado momento de 2024, Daniel Vorcaro negociava contratos milionários de publicidade para o Banco Master e outras marcas do grupo com figuras famosas do meio artístico nacional.
O banqueiro tinha proposta de 20 milhões de reais envolvendo a cantora Anitta (que tinha shows, campanhas publicitárias e até parceria numa bet em discussão), outra de 100 milhões de reais do sertanejo Gusttavo Lima, um contrato de 11 milhões de reais analisado com Vini Jr, e outro de muitos zeros com o apresentador Luciano Huck.
Até a influenciadora Virgínia foi sondada para trabalhar para o banqueiro numa campanha, mostram mensagens obtidas pelo Radar.
As conversas do banqueiro encontradas pela PF mostram que Vorcaro teve uma relação bastante afetiva com Anitta.
Os dois eram amigos. Numa mensagem de julho de 2024, o banqueiro diz a uma amiga: “Ontem fui parar na festa da Anitta. Ela quase me estuprou. Saí correndo”.
Em outras mensagens, após outra festa, Vorcaro se derrete pela cantora: “Cara, essa Anitta tem alguma coisa diferente. Ela ficou dançando comigo. Foi por um triz. Se eu não tivesse apaixonado… (o Radar preferiu não mostrar o que o banqueiro disse que faria nesse caso)”