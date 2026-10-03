Os movimentos de Lula e Flávio Bolsonaro nessa reta final de campanha

O presidente Lula vai fechar a campanha em São Paulo, neste sábado, onde pretende acompanhar a apuração, depois de votar no domingo, no Hotel Renaissance.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, encerrará a campanha no interior de São Paulo, num evento em Americana, tradicional reduto bolsonarista.

A despeito do clima cada vez mais beligerante de campanha, com acusações pesadas de ambos os lados, as pesquisas seguem até a véspera sem grandes alterações.

Lula e Flávio continuam próximos nas sondagens feitas por tracking (telefone) pelas campanhas.