Os modestos planos do PL em Alagoas, estado do vice de Flávio Bolsonaro

Um número modesto chama a atenção em meio ao plano do PL de eleger 26 deputados no Nordeste nas eleições deste ano (o que daria à legenda da família Bolsonaro a sua maior bancada da história na região). Curiosamente, o partido só pretende eleger um deputado federal em Alagoas, estado do vice-candidato na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — Alfredo Gaspar (PL-AL).

É verdade que a bancada alagoana é considerada pequena, se comparada a outros estados – são apenas nove parlamentares na Câmara. Ainda assim, a presença de Gaspar, usada como chamariz de votos na região, não parece impulsionar os votos à Câmara.

De acordo com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, o número pode chegar a dois parlamentares, no máximo, em Alagoas.

Para a Assembleia local, a projeção também é modesta e o PL espera eleger apenas dois deputados estaduais.

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Curiosamente, é no Ceará, estado que foi o epicentro da crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro, que o PL espera eleger mais parlamentares na região: de acordo com as projeções do partido, às quais o RADAR teve acesso, a expectativa é eleger seis deputados federais. No Ceará, o PL apoia a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo.

A eleição de 126 deputados federais representaria um recorde histórico e superaria o MDB, que em 1998 elegeu 107 parlamentares.

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Minas Gerais é onde a sigla pretende eleger o maior número: seriam 18 deputados, de acordo com a projeção. São Paulo aparece na sequência, com 17, seguido do Rio de Janeiro, com 14..