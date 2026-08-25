🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

Os modestos planos do PL em Alagoas, estado do vice de Flávio Bolsonaro

Presença de Gaspar, usada como chamariz de votos na região, não parece impulsionar os votos à Câmara

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 07h30
Políticos sorrindo em evento, com um homem de terno azul-marinho erguendo o braço de outro homem de terno preto e camisa branca. Ao fundo, um painel azul com a inscrição PARTIDO LIBERAL em branco. À esquerda, uma mulher de blusa branca aplaude. À direita, um homem mais velho sorri.
Alfredo Gaspar e Flávio Bolsonaro em evento de anúncio do vice do PL em Brasília (Vittor Sales/Divulgação)
Continua após publicidade
Os modestos planos do PL em Alagoas, estado do vice de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Um número modesto chama a atenção em meio ao plano do PL de eleger 26 deputados no Nordeste nas eleições deste ano (o que daria à legenda da família Bolsonaro a sua maior bancada da história na região). Curiosamente, o partido só pretende eleger um deputado federal em Alagoas, estado do vice-candidato na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — Alfredo Gaspar (PL-AL).

É verdade que a bancada alagoana é considerada pequena, se comparada a outros estados – são apenas nove parlamentares na Câmara. Ainda assim, a presença de Gaspar, usada como chamariz de votos na região, não parece impulsionar os votos à Câmara.

De acordo com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, o número pode chegar a dois parlamentares, no máximo, em Alagoas.

Para a Assembleia local, a projeção também é modesta e o PL espera eleger apenas dois deputados estaduais.

Siga
Continua após a publicidade

Curiosamente, é no Ceará, estado que foi o epicentro da crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro, que o PL espera eleger mais parlamentares na região: de acordo com as projeções do partido, às quais o RADAR teve acesso, a expectativa é eleger seis deputados federais. No Ceará, o PL apoia a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo.

A eleição de 126 deputados federais representaria um recorde histórico e superaria o MDB, que em 1998 elegeu 107 parlamentares.

Continua após a publicidade

Minas Gerais é onde a sigla pretende eleger o maior número: seriam 18 deputados, de acordo com a projeção. São Paulo aparece na sequência, com 17, seguido do Rio de Janeiro, com 14..

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com imagens e textos. Ao lado do celular, um ícone de árvore estilizada em verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).