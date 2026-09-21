Os estados do Norte e Nordeste em que Flávio espera reduzir a vantagem de Lula

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência já projeta a redução da distância para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comparativo com as eleições de 2022, em estados como Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Nos três estados da região Nordeste, aliados de Flávio calculam que as alianças montadas seriam capazes de amortizar as derrotas de quatro anos atrás do pai dele, Jair Bolsonaro (PL), para o atual presidente.

Em Alagoas, a campanha também projeta uma derrota “mais equilibrada” do que em 2022, quando o patriarca da família Bolsonaro perdeu para Lula em 89 dos 102 municípios. Mas, desta vez, a meta é vencer em, pelo menos, 35 cidades alagoanas. Em Maceió, única capital nordestina em que Jair Bolsonaro venceu, o objetivo é ampliar a vantagem. Conta o fato de o vice de Flávio, Alfredo Gaspar (PL), ser alagoano.

No Ceará, o bolsonarismo se afiança na aliança construída com Ciro Gomes (PSDB), o que poderia impulsionar os votos. Já no Rio Grande do Norte, o partido acredita na força do senador Rogério Marinho (PL), que atua como coordenador da campanha de Flávio. Em Pernambuco, estado natal de Lula e onde Flávio não declara votos na disputa entre Raquel Lyra e João Campos pelo governo estadual, a aposta gira em torno da parceria com Mendonça Filho (PL) para o Senado.

Para a região Norte, Flávio espera vencer no Pará ou no Amazonas. Nas últimas semanas, Flávio intensificou as agendas na região, diante de pesquisas de intenção de votos que o colocam tecnicamente empatado com Lula.

Continua após a publicidade

O filho primogênito de Bolsonaro “corre contra o tempo” para realizar agendas nesses estados nos próximos dias, já que a campanha tem como certo que concentrará os últimos esforços antes do primeiro turno na regiao sudeste, onde Flávio peregrinará municípios do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo – os três maiores colégios eleitorais do país.