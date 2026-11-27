A Polícia Militar do Paraná (PMPR) vai divulgar nesta sexta-feira a escolha da Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca examinadora do próximo concurso público para soldado da corporação. A previsão é de abertura de mil vagas, além daquelas que surgirem no decorrer do certame, com publicação do edital em janeiro de 2027.

A escolha da FGV considerou a capacidade técnica e o menor preço apresentado, após consulta a outras cinco instituições especializadas na realização de concursos públicos.

Após a formação, o subsídio de soldado de 1ª classe será de 6. 856,06 reais, além de 876,47 reais de auxílio-alimentação.

É necessário possuir ensino superior completo em qualquer área de formação, idade máxima de 30 anos no primeiro dia de inscrição, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

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Os valores e prazos de inscrição, o cronograma de aplicação das provas e as demais informações sobre o processo seletivo serão detalhados no edital de abertura do concurso.

Uma das novidades do próximo concurso será a participação direta da Fundação de Apoio à Segurança Pública (Fundaseg) na execução de etapas do processo seletivo. A FGV ficará responsável pela aplicação das provas objetiva e discursiva, enquanto a Fundaseg conduzirá os exames de capacidade física, sanidade física e avaliação psicológica. A investigação social ficará sob responsabilidade da PMPR.

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As provas de conhecimentos estão previstas para o primeiro semestre de 2027 e serão realizadas exclusivamente em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Serão 60 questões objetivas e uma redação de 20 a 25 linhas. A aprovação nessa fase será condição para o prosseguimento nas demais etapas.

As vagas serão distribuídas entre sete regiões de concorrência, com sedes em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e Pato Branco. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a região em que deseja concorrer, à qual estarão vinculadas sua classificação e lotação. Do total de vagas de cada região, 10% serão reservadas a candidatos afrodescendentes.