Os curiosos presentes enviados a Jair Bolsonaro

18 out 2020, 10h23

Jair Bolsonaro já ganhou 4.070 presentes desde que assumiu o governo. Os mimos são catalogados em quatro acervos: ‘museológico’, ‘bibliográfico’, ‘audiovisual’ e ‘perecíveis’. São chapéus, bíblias, terços, facas e canivetes, ponchos e chicotes. Há também itens curiosos, que não se encaixam em nenhuma categoria, como detector de radiação, zarabatana, violão, berimbau, luvas de boxe, massageador para os pés, estojo para avaliação de pérolas e até um colete à prova de balas, presenteado pela Embaixada de Israel.

A lista da Presidência mostra que os eleitores presenteiam Bolsonaro conforme os acontecimentos no país. A partir de abril, o presidente ganhou 88 máscaras para proteção contra o coronavírus. A maior parte dos brindes é de pessoas físicas. Mas há muitos presentes de governos, associações de classe, empresas e igrejas. O presidente ganhou 114 camisas de futebol de times do Brasil e do mundo.

Bolsonaro ganhou 1.169 livros, muitos deles de autoajuda, mas também exemplares sobre administração, finanças, saúde e meio-ambiente. O Ministério da Mulher, de Damares Alves, enviou ao presidente um exemplar de “Macho Nasce Macho Fêmea Nasce Fêmea – Desmascarando a Falaciosa Ideologia de Gênero”. O acervo literário conta ainda com a contribuição do o governador de São Paulo, João Dória, que deu a Bolsonaro o livro Beija-Flores do Brasil, em fevereiro de 2019. Na época, eles ainda eram aliados.

Por último, há uma lista de 257 presentes “perecíveis”. Os itens não são identificados. Eles foram enviados por restaurantes especializados e distribuidores de vinhos e cervejas artesanais.