Os ‘contornos de máfia’ no caso Master, segundo André Mendonça

O ministro André Mendonça, relator no STF da investigação sobre o Banco Master, afirmou nesta terça-feira que o escândalo tem “contornos de máfia”.

A declaração foi feita no julgamento que analisa a manutenção da prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Master.

“Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado, mafioso. De fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração do sistema policial”, afirmou o ministro.

Mendonça destacou “peculiaridades” da investigação.

Continua após a publicidade

“Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores no gabinete, na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional. E de lapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país”, ressaltou.