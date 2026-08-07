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Brasil

Os bastidores da despedida de Marcola da campanha de Lula

Ex-assessor se demitiu da campanha petista, após revelação de que recebeu dinheiro de uma lobista investigada pela Polícia Federal

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 07h01 | Atualizado em 7 ago 2026, 07h09
A MURALHA - Marco Aurélio Ribeiro: “Meu papel é ser zeloso com as pessoas”
Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, deixou o posto na campanha de Lula (Renan Fernandes; @WillianSouzaRosa/Facebook)
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Os bastidores da despedida de Marcola da campanha de Lula Priorizar nos meus resultados Google

Antes de se demitir, na quarta, 5, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, telefonou ao presidente Lula, pela manhã. Na sequência, ele também falou com o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Na imprensa, já pipocavam notícias de que ele teria sido cobrado por Lula a explicar o pagamento de 249.000 reais recebido da lobista Roberta Luchsinger e que iria deixar o cargo que havia assumido na campanha petista.

Segundo um aliado, nas conversas com Lula e com Edinho, Marcola atribuiu ao fogo amigo do PT — a disputa sangrenta por espaços de poder na campanha — a sua desgraça, deu a entender que se sentia abandonado e deu seus recados.

“É um jogo de ameaças veladas”, diz um petista.

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Lula e Edinho, depois dos telefonemas, defenderam Marcola publicamente, adotando a mesma estratégia de minimizar o fato de o chefe do gabinete presidencial ter pedido dinheiro a uma lobista.

Por ora, o ex-assessor tentará sair de cena.

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TAGS:
Governo Lula
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