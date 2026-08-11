Os ataques ‘sem precedentes’ ao Brasil, segundo Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os ataques dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil são “sem precedentes” e que “devem ser tratados e repelidos como tal”.

O chefe da diplomacia brasileira fez referência aos xingamentos de Milei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e às tarifas impostas pelo governo norte-americano.

“Trata-se de comportamentos grosseiros e sem precedentes de líderes estrangeiros, com ataques frontais à nossa soberania e ao nosso regime democrático, típicos da ‘Hora dos predadores’, que devem ser tratados e repelidos como tal”, afirmou Vieira em artigo publicado no jornal Correio Braziliense.

O ministro citou um livro do escritor italiano Giuliano da Empoli, que trata dos “predadores políticos” (autocratas) e “predadores tecnológicos” (oligarcas das empresas de tecnologia).

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Vieira afirmou também que o Brasil “não será governado por controle remoto a partir de uma capital estrangeira”.

“O brasileiro conta com instituições democráticas fortes para a defesa do interesse nacional em tempos de conflito, e o Itamaraty não deixará de reagir, sempre com profissionalismo, às manobras de desinformação e às grosserias de candidatos a predadores e seus apoiadores locais”, escreveu.