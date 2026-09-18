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Os argumentos de Vorcaro para pedir liberdade a Fachin

Defesa do banqueiro citou 'indefinição' no STF e falta de fatos novos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 08h59 | Atualizado em 18 set 2026, 10h22
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master -  (./Reprodução)
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O banqueiro Daniel Vorcaro pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

Os advogados de Vorcaro afirmaram que há um excesso de prazo da prisão, em vigor desde março, e que não há fato novo que justifique a continuidade.

Além disso, mencionam a “indefinição” sobre as investigações envolvendo o Banco Master, que teria sido agravada com o pedido de vista da sessão extraordinária do STF de terça-feira.

Fachin determinou o envio das apurações sobre o Master para seu gabinete, em meio a questionamentos sobre a condução do relator do caso, André Mendonça.

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“A prisão preventiva do Peticionário, contudo, não pode permanecer indiferente a esse estado de indefinição. Se a própria Corte ainda delibera sobre
relatoria, competência e validade de atos da investigação, e se, repete-se, apenas a devolução da vista pode consumir até 90 (noventa) dias, não se mostra legítimo que o único dado estável do processo seja o cárcere do investigado”, alegou a defesa do banqueiro.

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Outra justificativa foi a decisão recente de Mendonça de soltar Romeu Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, ambos investigados na Operação Sem Desconto.

 

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