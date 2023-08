Os acenos de Lula ao Centrão de Arthur Lira com novo ministério

O presidente Lula anunciou nesta terça-feira, 29, que pretende criar mais um ministério no seu governo — se concretizada, essa será a pasta de número 38 da atual gestão, que tem quinze a mais do que o governo Jair Bolsonaro. A movimentação de Lula, como se sabe, vem em meio a uma longa negociação para abrigar partidos do chamado Centrão no seu governo. O possível novo ministério, o aceno do presidente à taxação de super-ricos e a investida da Polícia Federal contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) são os destaques do Giro VEJA desta terça-feira.

