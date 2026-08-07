A ordem do STF a ex-ministro de Bolsonaro

O ex-ministro Fábio Faria teve suas contas bloqueadas recentemente por ordem do TSE.

A ordem assinada pelo presidente Nunes Marques mira o pagamento de uma multa de 52.000 reais.

Faria foi condenado, em 2023, a pagar 30.000 reais por ter distorcido uma fala do então candidato Lula em um debate para dizer que ele era contra o MEI.

O senador Flávio Bolsonaro e a deputada Bia Kicis foram punidos na mesma ação, mas já quitaram a multa.

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Faria foi intimado por edital, em março, mas não realizou o pagamento, o que gerou o bloqueio, com um valor atualizado.

O ex-ministro também será incluído no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal.

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ATUALIZAÇÃO, 12H01 – O ex-ministro Fábio Faria entrou em contato para registrar que o bloqueio determinado pelo TSE ainda não ocorreu e que ele, tão logo receba o comunicado, vai pagar a multa.