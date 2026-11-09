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Brasil

Operação mira esquema de bets ilegais e fraudes no Brasil e nos EUA

Grupo é suspeito de aplicar golpes eletrônicos, explorar apostas ilegais e usar empresas de pagamento para ocultar recursos

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h24
Três policiais, um com colete DEIC e dois com coletes CORE, estão de costas em frente a um prédio moderno de vidro. Um veículo preto da CORE, com luzes de emergência vermelhas, está estacionado à direita.
Bets Ilegais: Polícia Civil de Goiás iniciou operação contra esquema em sete estados e no exterior (Polícia Civil de Goiás/Reprodução)
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A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta segunda-feira, 9, a Operação Máquina de Fraudes para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em milhares de fraudes eletrônicas, golpes e apostas ilegais. A investigação levou à determinação judicial de bloqueio e sequestro de bens e valores que somam quase 40 milhões de reais. Ao todo, são cumpridas quarenta medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos.

A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF). Entre as medidas estão 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar.

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As investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações. Segundo a polícia, o grupo utilizou um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de contribuição e enganar vítimas. A apuração revelou uma estrutura que recorria a fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar as atividades ilícitas.

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Os mandados são cumpridos em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e no Rio de Janeiro. Um dos investigados mora nos Estados Unidos, o que levou a Polícia Civil a solicitar apoio de autoridades americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha.

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