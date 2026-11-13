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Brasil

Operação da PM termina com cinco mortos em comunidades da zona norte do Rio

Ação do 9º BPM ocorreu no Campinho e no Fubá

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 17h45
Vista panorâmica de uma favela brasileira, com casas simples e coloridas construídas em um morro íngreme, sob um céu nublado. Árvores verdes pontuam a paisagem, e algumas construções maiores aparecem na base do morro
Morro do Fubá, na zona norte do Rio (X/Reprodução)
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Cinco homens morreram durante uma operação do 9º BPM (Rocha Miranda) nas comunidades do Campinho e do Fubá, na zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira, 13. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros durante a ação, que tinha como objetivo combater a criminalidade e reduzir os roubos de veículos na região. Houve confronto e quatro homens foram encontrados mortos. Um quinto, baleado, chegou a ser socorrido, mas morreu. Outros dois homens foram encaminhados à delegacia. Na operação, os policiais apreenderam três pistolas e um fuzil.

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