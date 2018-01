Operação da PM desencadeia intenso tiroteio na Favela da Rocinha

A Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, é palco de intensos tiroteios desde a manhã desta quinta-feira em função de uma operação da Polícia Militar, à qual criminosos reagiram. Até as 17 horas, havia quatro feridos – um policial do Batalhão de Choque e três suspeitos – , sem detalhes quanto ao estado de saúde deles.

A 11ª Delegacia de Polícia, que atende a Rocinha e fica na Rua Bertha Lutz, ao pé do morro e paralela à Auto Estrada Lagoa-Barra, foi cercada pela polícia por volta das 16h30, depois de um boato de que criminosos tentariam atacar o imóvel. O trânsito na rua foi interrompido. PMs do Batalhão de Choque reforçam o policiamento no local.

1. Soldados do BOPE patrulham as ruas da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 1 /8 Soldados do BOPE patrulham as ruas da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Members of the Special Police Unit (BOPE) patrol during an operation in the Rocinha favela in Rio de Janeiro, Brazil on January 25, 2018. / AFP PHOTO / MAURO PIMENTEL

2. Soldados do BOPE durante operação contra traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 2 /8 Soldados do BOPE durante operação contra traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

3. Militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica fazem operação de abordagem a veículos em acessos a rodovias federais e em vias expressas do Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 3 /8 Militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica fazem operação de abordagem a veículos em acessos a rodovias federais e em vias expressas do Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

4. Policial se posiciona durante operação contra traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 4 /8 Policial se posiciona durante operação contra traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) A police officer takes a position during an operation against drug dealers in Rocinha slum in Rio de Janeiro, Brazil, January 25, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes

5. Homem carrega seu cachorro, que segundo ele foi baleado durante tiroteio entre policiais e traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 5 /8 Homem carrega seu cachorro, que segundo ele foi baleado durante tiroteio entre policiais e traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) A resident carries his dog, which according to him was shot during violent clashes between Police and drug dealers in Rocinha slum in Rio de Janeiro, Brazil, January 25, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY

6. Soldados do BOPE patrulham as ruas da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 6 /8 Soldados do BOPE patrulham as ruas da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Members of the Police Special Operations Battalion (BOPE) walk during an operation against drug dealers in Rocinha slum in Rio de Janeiro, Brazil, January 25, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY

7. Militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica fazem operação de abordagem a veículos em acessos a rodovias federais e em vias expressas do Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 7 /8 Militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica fazem operação de abordagem a veículos em acessos a rodovias federais e em vias expressas do Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Tânia Rêgo/Agência Brasil) Rio de Janeiro - Militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica fazem operação de abordagem a veículos em acessos a rodovias federais e em vias expressas do Rio de Janeiro (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

8. Policial se posiciona durante operação contra traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 zoom_out_map 8/8 Policial se posiciona durante operação contra traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/01/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) A policeman takes a position during an operation against drug dealers in Rocinha slum in Rio de Janeiro, Brazil, January 25, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes

Em nota, a PM negou que criminosos tenham atacado a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha. “As perfurações na base (da UPP) foram decorrentes de confronto armado que ocorreu entre criminosos e equipe do Bope (o grupo de elite da PM) nas proximidades”, afirmou a instituição. Nas redes sociais, moradores relatam o pânico com os tiroteios. Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que fica na Gávea, também na zona sul, em uma área próxima à Rocinha, se assustaram com o barulho dos tiros, ouvidos a partir do campus. “Parece filme de guerra”, narrou um aluno no Facebook.

Ônibus queimado

A Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado e corta as comunidades da Rocinha e do Vidigal, na zona sul, está fechada nos dois sentidos, na altura do Hotel Sheraton, devido a um grupo de homens que fugiam da ação da PM. De acordo com a polícia, os criminosos estariam encurralados e, para fugir da polícia, atearam fogo em um ônibus, o que acabou provocando o fechamento da via nos dois sentidos. Quando a polícia chegou, o grupo já havia saído do local.

A prefeitura reforçou a recomendação aos motoristas para que evitem a região da Gávea e São Conrado. A opção para quem for se deslocar entre os bairros do centro, zona sul e a Barra da Tijuca é usar a Linha 4 do Metrô. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), com a continuidade da operação policial na Rocinha, a recomendação é para que os motoristas evitem a Autoestrada Lagoa-Barra, Estrada da Gávea e arredores. Uma das opções é seguir pela Linha Amarela até a Barra da Tijuca.