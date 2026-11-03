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Brasil

Operação da PM contra avanço do CV na Cidade de Deus prende quatro e deixa um morto

Rodrigo Santos, de 41 anos, conhecido como Parazão, possuía 84 anotações criminais e quatro mandados de prisão em aberto

Por Gustavo Villela 3 nov 2026, 19h48 | Atualizado em 3 nov 2026, 19h50
Dois policiais militares do Rio de Janeiro seguram uma bandeira azul da corporação, exibindo armas e grande quantidade de drogas apreendidas no chão.
Foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas, além de entorpecentes (PMERJ/Divulgação)
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Uma operação da Polícia Militar (PM) contra o avanço do Comando Vermelho (CV)na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, prendeu cinco suspeitos e deixou um morto na manhã desta terça-feira, 3. Segundo a PM, criminosos dispararam contra os agentes assim que chegaram ao local, iniciando o confronto.

A vítima foi identificada como Rodrigo Santos, de 41 anos, conhecido como Pará ou Parazão. O suspeito, que possuía 84 anotações criminais e quatro mandados de prisão em aberto, chegou a ser socorrido após o confronto, mas morreu durante o trajeto para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

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A PM afirmou em nota que o objetivo da ofensiva policial é “conter o avanço territorial de grupos criminosos na região, combater roubos de veículos e recuperar automóveis roubados ou clonados utilizados em atividades ilícitas”. Durante as diligências, foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas, um radiotransmissor e entorpecentes.

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A corporação afirmou que órgãos das áreas de saúde, educação e transporte foram comunicados antes da operação para minimizar impactos à população. O Centro de Operações do Rio (COR-Rio) e o Hospital Municipal Lourenço Jorge foram notificados.

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