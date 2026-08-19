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Brasil

Operação da PF mira esquema de fraude em processos migratórios de chineses e angolanos

Criminosos têm auxiliado estrangeiros em pedidos de residência, instruídos com documentos ideologicamente falsos, principalmente declarações de união estável

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 08h33
Fachada de sede da Polícia Federal, em Brasília
Fachada de sede da Polícia Federal, em Brasília (./VEJA)
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Operação da PF mira esquema de fraude em processos migratórios de chineses e angolanos Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 19, a Operação Pacto Simulado, contra um esquema de fraude no processo de regularização de angolanos e chineses no Brasil. Segundo as investigações, recrutadores e despachantes têm auxiliado os estrangeiros em pedidos de autorização de residência, instruídos com documentos ideologicamente falsos, principalmente declarações de união estável.

As diligências revelaram que parte dos investigados atua pelo menos desde o ano de 2019 protocolando expedientes com indícios de fraude nos setores de migração da PF. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital do Rio de Janeiro, em endereços localizados nos bairros da Tijuca, Maracanã, Laranjeiras e na Ilha do Governador.

Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa, mas podem ser acusados de outros delitos no decorrer das diligências.

 

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