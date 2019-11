Operação da Lava Jato mira Horacio Cartes, ex-presidente do Paraguai

A Lava Jato do Rio de Janeiro cumpre mandados na manhã desta terça-feira 19 em um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo. Segundo informações da Globo News, um dos alvos da ação é o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes, que tem um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Marcelo Bretas.

Ao menos uma pessoa já foi presa nesta manhã: o doleiro Najun Azario Flato Turner. Os suspeitos são acusados de terem ajudado Dario Messer – o “doleiro dos doleiros”, preso em julho – de ocultar patrimônio e fugir.

Horacio Cartes foi presidente do Paraguai entre 2013 e 2018, quando renunciou ao cargo para assumir uma vaga no Senado. Além da política, é empresário da indústria de tabaco e marcou época como presidente do Club Libertad, um dos principais times do futebol paraguaio.

A “câmbio, desligo” foi deflagrada em 3 de maio de 2018 contra um grandioso esquema de movimentação de recursos ilícitos no Brasil e no exterior por meio de operações dólar-cabo, entregas de dinheiro em espécie, pagamentos de boletos e compra e venda de cheques de comércio.

A delação dos doleiros Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, resultou na operação. A ação tinha como principal alvo Dario Messer, apontado como controlador de um banco em Antígua e Barbuda. Ele era citado pelas delações de Juca e Tony.