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Ônibus deixam de aceitar pagamento em dinheiro no Rio; veja como comprar passagem

Dados do governo municipal mostram que 96% dos passageiros já não pagavam pela tarifa através de dinheiro em espécie

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h28 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h09
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Ônibus no Rio passam a aceitar PIX e cartão de crédito e débito como forma de pagamento  (Foto/Reprodução)
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As linhas de ônibus municipais do Rio de Janeiro deixaram de aceitar pagamentos em dinheiro neste domingo, 28. A integração do cartão avulso verde do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) também não é mais permitida. A partir de agora, a passagem pode ser adquirida através do sistema de bilhetagem Jaé (pelo aplicativo ou cartão preto) ou via PIX (por validadores nos ônibus).

A mudança tem como objetivo “reduzir riscos de assaltos, agilizar o embarque, encerrar a dupla função dos motoristas e aumentar a transparência sobre os subsídios públicos pagos ao transporte”, de acordo com um comunicado da Prefeitura do Rio. Dados do governo municipal mostram que 96% dos passageiros já não pagavam pela tarifa através de dinheiro em espécie.

Desde o anúncio do fim dessa modalidade de pagamento em maio, 200 mil pessoas se cadastraram no Jaé e 345 mil embarques usaram o PIX. A cidade ampliou a rede de atendimento para atender a população. São 1.600 pontos em lojas credenciadas, bilheterias e bancas de jornal — ao todo, 500 delas estão habilitadas para emitir o Jaé. O próximo desafio é implementar a cobrança por aproximação com cartões de débito e crédito, ainda em fase de teste.

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