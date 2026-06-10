Ônibus com 2 mil camisas falsificadas da seleção brasileira é interceptado no Rio

Ler Resumo





A Polícia Civil apreendeu 2 mil camisas falsificadas da seleção brasileira na Via Dutra, vindo de São Paulo. A operação, que também encontrou roupas falsificadas de times cariocas e medicamentos contrabandeados, levou 24 pessoas à delegacia. As investigações continuam para desarticular o esquema de comércio ilegal e contrabando.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Civil apreendeu, na noite de terça-feira, 9, duas mil camisas falsificadas da seleção brasileira na Via Dutra, dentro de um ônibus que vinha de São Paulo. O veículo foi fiscalizado por policiais no trecho perto da cidade de Piraí, no Sul Fluminense, e todos dentro do coletivo – no total, 24 pessoas – foram encaminhados à delegacia. A apreensão foi realizada por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), 28ª DP (Praça Seca) e da 44ª DP (Inhaúma).

Durante a operação, policiais encontraram peças de roupa falsificadas de marcas conhecidas. Blusas de times cariocas, camisas da seleção brasileira e remédios adquiridos no Paraguai estão entre os objetos apreendidos. O ônibus foi apreendido junto aos produtos.

A ação policial tinha como objetivo combater o comércio ilegal de mercadorias falsificadas e o contrabando de medicamentos. As apurações continuam para identificar os envolvidos no esquema e descobrir a origem e o destino das mercadorias.