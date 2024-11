Ônibus cai em ribanceira em Alagoas e deixa vários mortos

Um ônibus escolar caiu neste domingo em uma ribanceira na Serra da Barriga, em União dos Palmares, em Alagoas. As informações iniciais são de que 17 pessoas morreram no acidente. Pelo menos 29 passageiros ficaram feridos e foram levados para o hospital.

O veículo subia a serra pela estrada de acesso ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Em um trecho da via, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus capotou na ribanceira, descendo por cerca de 20 metros, até parar em uma área de difícil acesso.

Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes ao local, incluindo um helicóptero de resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o resgate, informou a Agência Tribuna de Notícias.

Moradores ajudaram no resgate das vítimas

Logo após o acidente, vários moradores da região e membros da Guarda Florestal foram ao local para auxiliar as vítimas. O ônibus seguia para atividades do projeto Pôr do Sol Cultural, que acontece aos domingos, durante o mês de novembro. Além de visitantes, entre eles crianças e adolescentes, estavam integrantes de um grupo de capoeira que iria se apresentar no local.

Vinte vítimas do capotamento foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata e receberam os primeiros atendimentos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Alagoas (Sesau).

O Parque Memorial Quilombo dos Palmares é Patrimônio Cultural Brasileiro e Patrimônio Cultural do Mercosul e fica localizado na Serra da Barriga. O local é símbolo de resistência que abrigou e serviu de refúgio para milhares de homens e mulheres, mocambos e quilombos, que fugiam da escravidão.

Turistas de todo estado e de outros países visitam a região. Na última semana, dia 20, feriado da Consciência Negra, milhares de pessoas visitaram o local, que contou com uma programação especial para a data. O governo de alagoas emitiu uma nota informando que, ao tomar conhecimento do grave acidente, encaminhou equipes de salvamento.