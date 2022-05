Ondas gigantes assustam moradores do Rio

Uma ressaca atingiu o litoral do Rio na manhã desta sexta-feira, 20. O mar agitado engoliu a faixa de areia das praias da zona sul carioca. Em outras regiões, como em Guaratiba e na Ilha do Governador, a água chegou a invadir ruas e casas.

A cidade tem vivido dias chuvosos, com temperaturas que chegaram a bater 12° C esta semana. Na última quarta-feira, 18, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, com previsão de ventos de até 72km/h e ondas de até 4 metros para todo o litoral do estado.

A mudança de temperatura é reflexo da tempestade subtropical Yakecan — o “som do céu” em tupi-guarani—, responsável pelas baixas temperaturas e ventania no Sul e Sudeste do país. O fenômeno acontece quando há muitas nuvens e grande frequência de chuvas. O sistema já está se deslocando para o oceano desde quinta-feira, 19, e a frente fria tende a deixar o Rio.

