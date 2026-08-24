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Brasil

Olimpíada de matemática reúne 5,4 milhões de crianças pelo país

A segunda fase será realizada em 10 de novembro

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 17h30
O objetivo da olimpíada é revelar e estimular talentos, além de incentivar o estudo da matemática pelos jovens
O objetivo da olimpíada é revelar e estimular talentos, além de incentivar o estudo da matemática pelos jovens (Getty Images/VEJA/VEJA)
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Mais de 5,4 milhões de estudantes de 34,7 mil escolas públicas e privadas participam nesta terça-feira da primeira fase da 5ª Olimpíada Mirim – OBMEP, promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com apoio da B3 Social.

Voltada a alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a competição propõe desafios de matemática adaptados às diferentes etapas escolares.

A iniciativa busca estimular o raciocínio lógico e o interesse pela matemática desde os primeiros anos da educação básica. Para a B3 Social, o apoio à Olimpíada está alinhado à atuação da organização na promoção da educação e na ampliação de oportunidades de aprendizagem para crianças e jovens.

A segunda fase será realizada em 10 de novembro.

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Criada em 2022, a Olimpíada Mirim leva aos anos iniciais do Ensino Fundamental a proposta das olimpíadas de matemática do IMPA, incentivando a curiosidade e o interesse pela disciplina de forma lúdica e desafiadora.

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