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Brasil

O único estado do Brasil onde os roubos de celulares ainda crescem

Levantamento mostra queda nesse tipo de crime na maioria das cidades

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 13h53 | Atualizado em 23 jul 2026, 13h54
Celulares apreendidos durante operação contra roubo e receptação em São Paulo
Celulares apreendidos durante operação contra roubo e receptação em São Paulo (Polícia Civil/SSP/Divulgação)
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O único estado do Brasil onde os roubos de celulares ainda crescem Priorizar nos meus resultados Google

O Rio de Janeiro foi o único estado brasileiro a registrar aumento nos roubos de celulares em 2025, na contramão da tendência nacional. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 23, o número de ocorrências no estado passou de 21.416 para 25.581 em um ano, um crescimento de 19,4%. No restante do país, houve redução média de 18,6% nesse tipo de crime.

Os furtos de celulares também avançaram no estado. As ocorrências saltaram de 37.397 para 46.606, alta de 24,6%, elevando em 22,7% o total de registros envolvendo roubos e furtos de aparelhos. Apesar dos números, pesquisadores alertam que a realidade pode ser ainda mais grave, já que muitas vítimas deixam de procurar a polícia para registrar ocorrência.

O estudo ainda mostra que os furtos costumam ocorrer com maior frequência nos fins de semana, enquanto os roubos se concentram nos dias úteis, especialmente às sextas-feiras. A capital fluminense aparece na 20ª posição entre os municípios com maior incidência desses crimes, com taxa de 793,7 casos por 100 mil habitantes. O anuário também identificou aumento de 25,8% nos registros de receptação de celulares no estado, indicando o fortalecimento do mercado ilegal de revenda de aparelhos e peças.

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