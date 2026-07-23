O único estado do Brasil onde os roubos de celulares ainda crescem

O Rio de Janeiro foi o único estado brasileiro a registrar aumento nos roubos de celulares em 2025, na contramão da tendência nacional. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 23, o número de ocorrências no estado passou de 21.416 para 25.581 em um ano, um crescimento de 19,4%. No restante do país, houve redução média de 18,6% nesse tipo de crime.

Os furtos de celulares também avançaram no estado. As ocorrências saltaram de 37.397 para 46.606, alta de 24,6%, elevando em 22,7% o total de registros envolvendo roubos e furtos de aparelhos. Apesar dos números, pesquisadores alertam que a realidade pode ser ainda mais grave, já que muitas vítimas deixam de procurar a polícia para registrar ocorrência.

O estudo ainda mostra que os furtos costumam ocorrer com maior frequência nos fins de semana, enquanto os roubos se concentram nos dias úteis, especialmente às sextas-feiras. A capital fluminense aparece na 20ª posição entre os municípios com maior incidência desses crimes, com taxa de 793,7 casos por 100 mil habitantes. O anuário também identificou aumento de 25,8% nos registros de receptação de celulares no estado, indicando o fortalecimento do mercado ilegal de revenda de aparelhos e peças.