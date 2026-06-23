O ‘triste espetáculo’ de Gilmar Mendes, segundo Sergio Moro
Senador ironizou ministro do STF e afirmou que Direito alemão não vê prevê comportamento dele
O senador Sergio Moro (PL-PR) classificou como “triste espetáculo” a participação do ministro Gilmar Mendes, do STF, no programa Roda Viva, na segunda-feira.
Em publicação no X, Moro lamentou as críticas feitas por Gilmar ao seu colega André Mendonça, relator da investigação sobre o Banco Master, e considerou que ele estava “plantando argumentos para defender futuras nulidades nas investigações”.
O senador ainda ironizou o magistrado e disse desconhecer “prática semelhante no Direito Alemão, sempre muito citado pelo ministro”.
Moro e Gilmar são antigos desafetos e já trocaram críticas públicas diversas vezes.
O ministro do STF é um dos principais críticos da Operação Lava Jato, conduzida pelo senador quando era juiz, e tem feito comparações entre o caso e as apurações sobre o Master.