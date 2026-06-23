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Brasil

O ‘triste espetáculo’ de Gilmar Mendes, segundo Sergio Moro

Senador ironizou ministro do STF e afirmou que Direito alemão não vê prevê comportamento dele

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 16h25 | Atualizado em 23 jun 2026, 17h27
DESAFETOS - O presidenciável Sergio Moro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes
Sergio Moro e Gilmar Mendes (Nelson Jr/STF; Adriano Machado/Reuters/STF)
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O ‘triste espetáculo’ de Gilmar Mendes, segundo Sergio Moro Priorize VEJA no Google

O senador Sergio Moro (PL-PR) classificou como “triste espetáculo” a participação do ministro Gilmar Mendes, do STF, no programa Roda Viva, na segunda-feira.

Em publicação no X, Moro lamentou as críticas feitas por Gilmar ao seu colega André Mendonça, relator da investigação sobre o Banco Master, e considerou que ele estava “plantando argumentos para defender futuras nulidades nas investigações”.

O senador ainda ironizou o magistrado e disse desconhecer “prática semelhante no Direito Alemão, sempre muito citado pelo ministro”.

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Moro e Gilmar são antigos desafetos e já trocaram críticas públicas diversas vezes.

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O ministro do STF é um dos principais críticos da Operação Lava Jato, conduzida pelo senador quando era juiz, e tem feito comparações entre o caso e as apurações sobre o Master.

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