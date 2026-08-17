O tesouro que Daniel Vorcaro escondia no Paraguai

A Polícia Federal anunciou, no fim de semana, a apreensão e repatriação de um avião da frota de luxo do banqueiro Daniel Vorcaro.

A aeronave, avaliada em mais de 100 milhões de reais, um verdadeiro tesouro, estava escondida no aeroporto de Assunção, no Paraguai.

Segundo a PF, a aeronave, que está em nome da Viking Participações – uma das empresas do dono do Banco Master –, retornou ao Brasil neste domingo, após liberação pelas autoridades do país vizinho.

Os investigadores da PF atuam em parceria com autoridades de diferentes países, com autorização do ministro André Mendonça, do STF, para localizar bens do dono do Master. Há uma série de investigações em curso, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa.

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Master: por que os segredos de Vorcaro assustam Brasília