O tamanho do gasto com impulsionamento de Lula, em comparação com adversários

Com dificuldade nas pesquisas, Lula tem investido pesado no impulsionamento de conteúdos de campanha nas redes e já gastou mais do que o dobro de todos os seus concorrentes somados.

Na última semana, por exemplo, o petista desembolsou mais de 1,4 milhão para ampliar o alcance de suas publicações. Já sete concorrentes seus gastaram 615. 300.

Quando são considerados os últimos 30 dias, o cenário é parecido: o presidente teve despesas de 2,6 milhão, e seus adversários somaram 1,2 milhão.

Flávio Bolsonaro é o segundo que mais gastou: 342. 700 nos últimos sete dias e 528. 400 em um mês.