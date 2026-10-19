O sprint final de Flávio no Nordeste, antes do segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) levará a campanha a São Luís na próxima quarta-feira, na última semana antes do segundo turno. A passagem pelo Maranhão ocorrerá um dia depois da visita de Lula (PT) à capital, colocando os adversários em agendas consecutivas na cidade na reta final da disputa presidencial.

O ato de Flávio terá concentração às 18h, na Praça Maria Aragão. O trajeto anunciado inclui a Avenida Beira-Mar e o Palácio dos Leões, com encerramento na Praça João Lisboa. Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) são esperados na mobilização, que integra a tentativa de conquistar eleitores nos últimos dias de campanha.

A incursão no Nordeste virá depois de compromissos no Norte. Nesta segunda-feira, o senador tem participação prevista em um evento em Manaus, ao lado de aliados. O roteiro também inclui Marabá, no Pará. Nos dois estados, o candidato busca votos após ter sido superado pelo presidente no primeiro turno.

Depois da passagem pelo Maranhão, o roteiro divulgado prevê agendas no Sudeste para o encerramento da campanha. No sábado, véspera da votação, Flávio deverá passar por Belo Horizonte e retornar ao Rio de Janeiro para os últimos compromissos antes do segundo turno.