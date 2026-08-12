O slogan de Caiado que alfinetará Lula e Flávio Bolsonaro

A equipe de marketing que conduz a campanha de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência já definiu o slogan que será usado pelo ex-governador de Goiás. Em uma alfinetada em Lula e Flávio Bolsonaro, Caiado carregará a frase: “Muito a mostrar e nada a esconder”.

O dizer traduz parte da estratégia já adotada por Caiado, garantem publicitários que trabalham diretamente com o candidato. Em peças publicitárias e debates, o candidato do PSD pretende enumerar os feitos à frente do Palácio das Esmeraldas e contrapor com a falta de experiência de Flávio no Executivo.

Por outro lado, o slogan atingiria Lula no que diz respeito às recentes denúncias de fraudes, por parte de aliados, em aposentadorias e pensões do INSS. Denúncias de corrupção relacionadas a Flávio também seriam abarcadas pela principal frase da campanha.

Desta forma, Caiado insistirá na imagem de “candidato ficha-limpa e com entregas”.