O Romero Britto da discórdia no caminho de Caiado
A arte serviu como uma espécie de 'tiro de misericórdia' na participação de marqueteiro na campanha
O desenvolvimento da logo de Ronaldo Caiado (PSD-GO) serviu como uma espécie de “tiro de misericórdia” na participação do marqueteiro Paulo Vasconcelos na campanha à Presidência. Vasconcelos, que já acumulava atritos com membros da equipe de marketing pelo posicionamento de Caiado em relação a Flávio Bolsonaro (PL-RJ), teria visto como “fim da picada” o trabalho da equipe de arte.
De acordo com aliados do ex-governador de Goiás, o publicitário definiu a logo como “um quadro do Romero Britto que não condiz com a imagem de um combatente do crime organizado”, antes de se retirar.
Vasconcelos defendia uma pauta propositiva para Caiado, antes de partir para o ataque em relação a Flávio..