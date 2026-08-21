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Brasil

O Romero Britto da discórdia no caminho de Caiado

A arte serviu como uma espécie de 'tiro de misericórdia' na participação de marqueteiro na campanha

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h01 | Atualizado em 21 ago 2026, 10h08
Cartaz de campanha eleitoral com ilustração de homem de cabelos grisalhos e camisa azul sorrindo. À esquerda, o número 55 em verde e azul. À direita, PRESIDENTE CAIADO e VICE GILBERTO KASSAB, com a letra I de Caiado estilizada como a bandeira do Brasil. O fundo tem um gradiente de azul para amarelo e figuras geométricas que representam paisagens brasileiras
Logo da campanha de Caiado foi criticada por agora ex-marqueteiro (./Reprodução)
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O desenvolvimento da logo de Ronaldo Caiado (PSD-GO) serviu como uma espécie de “tiro de misericórdia” na participação do marqueteiro Paulo Vasconcelos na campanha à Presidência. Vasconcelos, que já acumulava atritos com membros da equipe de marketing pelo posicionamento de Caiado em relação a Flávio Bolsonaro (PL-RJ), teria visto como “fim da picada” o trabalho da equipe de arte.

De acordo com aliados do ex-governador de Goiás, o publicitário definiu a logo como “um quadro do Romero Britto que não condiz com a imagem de um combatente do crime organizado”, antes de se retirar.

Vasconcelos defendia uma pauta propositiva para Caiado, antes de partir para o ataque em relação a Flávio..

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