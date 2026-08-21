O Romero Britto da discórdia no caminho de Caiado

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O marqueteiro Paulo Vasconcelos se desligou da campanha presidencial de Ronaldo Caiado após desentendimentos sobre a identidade visual e o posicionamento político. A gota d’água foi a nova logo, que Vasconcelos considerou inadequada à imagem de “combatente do crime” de Caiado. Acompanhe os detalhes dessa saída.

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O desenvolvimento da logo de Ronaldo Caiado (PSD-GO) serviu como uma espécie de “tiro de misericórdia” na participação do marqueteiro Paulo Vasconcelos na campanha à Presidência. Vasconcelos, que já acumulava atritos com membros da equipe de marketing pelo posicionamento de Caiado em relação a Flávio Bolsonaro (PL-RJ), teria visto como “fim da picada” o trabalho da equipe de arte.

De acordo com aliados do ex-governador de Goiás, o publicitário definiu a logo como “um quadro do Romero Britto que não condiz com a imagem de um combatente do crime organizado”, antes de se retirar.

Vasconcelos defendia uma pauta propositiva para Caiado, antes de partir para o ataque em relação a Flávio..