O recado de ministro de Lula sobre a expansão dos data centers no país

Defensor dos data centers como pilares da soberania tecnológica do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, em artigo para a newsletter da Esfera Brasil, que o país quer a integração no segmento, mas não a qualquer preço.

O auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pontuou que a expansão da infraestrutura digital é uma pauta estratégica para a soberania nacional e para o posicionamento geopolítico brasileiro, diante da corrida global por inteligência artificial e processamento de dados em larga escala.

No artigo, o ministro destacou que houve um aumento de 330% nos pedidos de conexão para novos projetos de data centers no Brasil entre 2024 e 2025.

Para ele, o Brasil possui uma vantagem competitiva relevante na oferta de energia limpa e renovável para a expansão do segmento. “Temos uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo e ampla disponibilidade de renováveis, em torno de 90%, com usinas solares fotovoltaicas e eólicas em franco crescimento, além do histórico domínio das fontes hidráulicas. Dispomos de segurança jurídica, capacidade de ampliação do sistema elétrico e mercado digital em expansão vertiginosa”.

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Silveira aproveitou o texto para enviar um recado ao mercado global e para defender que a expansão da infraestrutura digital seja acompanhada por uma estratégia para produção de insumos de alto valor.

“A expansão dos data centers e a exploração sustentável dos minerais críticos e estratégicos reforçam nossa posição de líder global da transição energética”, afirmou o ministro. “O mundo está de olho no nosso subsolo, mas não abrimos mão da soberania nacional. Queremos integração global, mas não a qualquer preço”, completou.